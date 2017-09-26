Мубариз Гурбанлы: Публикация такого рода статей об Аллахшукюре Пашазаде недопустима

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Стамбул. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Я советую прессе еще раз вспомнить заявление великого лидера Гейдара Алиева, которое он дал в свое время, когда против шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде шла коварная, грязная кампания. Мы не можем дать оценку выше той, которую дал великий лидер Гейдар Алиев".

Об этом турецкому бюро Report заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

"Работа, сделанная шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде в качестве председателя Управления мусульман Кавказа и в качестве гражданина, налицо. В самые тяжелые дни для Азербайджана шейхульислам однозначно сказав свое слово, защищал интересы нашей нации, нашего государства. Ярким примером этого являются события 20 Января. Вы знаете, что приезд великого лидера Гейдара Алиева в представительство Азербайджана в Москве и сделанное им заявление в связи с этим событием подняло дух народа с моральной и политической точек зрения. На последующих этапах шейх в своей деятельности защищал наши национальные интересы, государственные интересы, политический курс, проводимый великим лидером, и политический курс нашего президента Ильхама Алиева, и сделал работу в этом направлении, все это вам известно", - сказал М.Гурбанлы.

Председатель госкомитета отметил, что в последние дни публикация статей в некоторых СМИ об А.Пашазаде недопустима с точки зрения общей государственной политики Азербайджана: "В то же время подобными статьями они выходят за рамки этических норм, распространяют ложную информацию о семейной жизни людей. Пишущие такие статьи должны понимать, что шейхульислам получил высокие ордена и медали Азербайджана. Этот человек, получивший ордена и медали 17 стран, с начала нагорно-карабахского конфликта был в первых рядах в борьбе с антиазербайджанской деятельностью армян и на всех собраниях религиозных деятелей шейх настойчиво защищал позицию Азербайджана в связи с Нагорным Карабахом. Я задаю вопрос представителям этой группы - проводя кампанию очернения против шейхульислама кому и чему вы служите? Понимаете ли вы, что ваша кампания по очернению, направленная против шейхульислама, на руку врагу? На чьей вы стороне?".