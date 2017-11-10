Московские азербайджанцы отметят Арбаин

Москва. 10 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанцы Москвы соберутся 10 ноября в Исламском культурном центре при посольстве Ирана, чтобы отметить 40 дней со дня смерти внука пророка Мухаммеда Хусейна - Арбаин, сообщил российскому бюро Report руководитель общественно-религиозного движения "Ахли-бейт" Низами Балогланов.

По его словам, азербайджанцы традиционно собираются на все праздники, чтобы быть солидарными с мусульманской уммой, однако за неимением собственной мечети или хотя бы помещения для проведения молитв, они вынуждены совершать свои обряды в Исламском культурном центре при посольстве Ирана.

"Вы даже не представляете, какого труда нам стоит оградить наших братьев от влияния иранцев. К сожалению, все наши обращения к руководству города и страны за предоставлением собственного, более-менее подходящего помещения остались безответны", - заявил глава "Ахли-бейт".

Он отметил, что отмечать Арбаин придут более тысячи азербайджанцев.

"Устраивать традиционный для этого дня марш мы не будем, дабы не нарушать общественное спокойствие", - добавил он.