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Коул Дарем: Самый ужасный пример исламофобии - события в Мьянме

Коул Дарем: Самый ужасный пример исламофобии - события в Мьянме Исламофобия во Франции во многом связана с идеей, что религия должна быть "личной", а ислам во многом - "публичная" религия.
Религия
15 марта 2023 г. 12:22
Коул Дарем: Самый ужасный пример исламофобии - события в Мьянме

Исламофобия во Франции во многом связана с идеей, что религия должна быть "личной", а ислам во многом - "публичная" религия.

Об этом Report заявил президент Ассоциации межконфессионального форума G20 (США) Коул Дарем.

"Ислам во многих смыслах публичная религия, учитывая атрибутику. Так, например, хиджаб демонстрирует веру. Кроме того, есть различия между французским пониманием религии в социальной жизни и исламским образом жизни", - сказал он, добавив, что в США таких явных проблем почти не встречается.

Коул Дарем отметил, что наиболее вопиющий пример исламофобии в настоящее время - это события в Мьянме, "где людей убивают, выселяют и происходит настоящий геноцид".

"Очень трудно объяснить такую иррациональную и патологическую ненависть. Я думаю, что образование может многое изменить. Нам нужно разрушить стереотипы", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Koul Darem: “İslamofobiyanın ən bariz nümunəsi Myanmada baş verənlərdir”
Версия на английском языке Cole Durham: Most egregious example of Islamophobia is Myanmar events

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