​Китай снял кресты с 1,5 тыс. церквей

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Власти Китая массово выдают распоряжения убрать кресты с христианских церквей и храмов. За последние два года главный символ христианства был демонтирован с 1200-1700 церквей.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times.

Под прицел китайского правительства попала провинция Чжэцзян, где проживает больше всего людей, исповедующих христианство. Всего же в Китае насчитывается порядка 60 млн. христиан. Информация о количестве церквей со снятыми крестами базируется на данных местных жителей и чиновников, которые были опрошены автором материала во время поездки в провинцию.

"С этим очень трудно бороться. Мы можем только опуститься на колени и молиться", — рассказал глава храма в Шуйтоу на условиях анонимности, т.к. опасается расправы властей.

Впрочем, как пишет издание, ссылаясь на источники, борьба с христианством в провинции Чжэцзян является лишь частью новой общенациональной кампании за более строгое регламентирование духовную жизнь в Китае. "…что отражает более жесткий контроль над обществом президента Си Цзиньпина", — говорится в статье.

В прошлом месяце китайский лидер призвал правящую компартию "решительно защититься от зарубежного влияния с помощью религии". Выданные им инструкции отражают давнишний страх правительства, что христианство может подорвать авторитет партии. Многие борцы за права человека в Китае являются христианами, и многие диссиденты заявили, что они находятся под влиянием идеи, что их свободы и права даны богом.