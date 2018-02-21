Госкомитет выразил отношение к вопросу о якобы предоставлении разрешения на распространение некоторых книг

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Госкомитет по работе с религиозными структурами (ГКРРС) выразил отношение к обсуждаемой в последние дни в соцсети теме о якобы разрешении ГКРРС на распространение книги под названием "Мусульманская крепость" ("Müsəlman qalası").

В ответ на запрос Report в пресс-службе Госкомитета заявили, что большинство предлагаемых сегодня в религиозных магазинах книг издавались и ранее: "Некоторые из них изданы в 90-е годы прошлого века. За последние 10 лет Госкомитет по работе с религиозными структурами не давал разрешения на издание новых книг. Просто, структура не возражала переизданию ранее изданных книг и книг, доставка которых из-за границы была разрешена. Так как, с юридической точки зрения очень сложно поставить запрет на изданные в свое время и получившие положительный отзыв книги. Однако, после беседы с издателями этих книг процесс повторного издания некоторых из них не был реализован".

Отметим, что книга "Мусульманская крепость", в конце которой есть пометка "религиозного назначения", была встречена в соцсети неоднозначно.