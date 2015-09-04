​Госкомитет выделил помощь 10-ти религиозным общинам

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Госкомитет по работе с религиозными структурами (ГКРРС) выделил 10-ти религиозным общинам финансовую помощь.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Согласно информации, 4 сентября в ГКРРС прошло заседание с участием председателей 10-ти религиозных общин, которым выделена финансовая помощь.

На заседании приняли участие первый заместитель председателя Госкомитета Сайяд Салахлы, заведующие отделами и председатели религиозных общин.

В своем выступлении С.Салахлы коснулся значения подписанного президентом Ильхамом Алиевым соответствующего распоряжения об оказании финансовой помощи религиозным общинам в целях усиления религиозного просвещения в стране и пропаганды национально-духовных ценностей.

Он отметил, что цель проектов, представленных религиозными общинами для выделения финансовой помощи, заключается в достижении религиозного просвещения на местах на более высоком уровне, в разъяснении сути религиозного радикализма и экстремизма и доведении до внимания общественности в более обширной форме исламских традиций и национально-духовных ценностей.

Выступившие в заключении председатели религиозных общин поблагодарили президента Ильхама Алиева за оказанное внимание и заботу и выразили признательность за выделенные средства.

Отметим, что согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым 27 ноября 2014 года распоряжению, ГКРРС выделил финансовую помощь 67 религиозным общинам, 48 из которых являются исламскими, а 19 - неисламскими. За счет выделенных средств общины на местах проводят мероприятия, направленные на религиозное просвещение и пропаганду национально-духовных ценностей.