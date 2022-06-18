Госкомитет по работе с религиозными организациями провел конференцию в Огузе

В Огузском районе Государственным комитетом по работе с религиозными организациями была организована конференция на тему "Азербайджанство: гарант религиозной солидарности и сосуществования".

В Огузском районе Государственным комитетом по работе с религиозными организациями была организована конференция на тему "Азербайджанство: гарант религиозной солидарности и сосуществования".

Как сообщает северо-западное бюро Report, конференция прошла в Огузском доме культуры.

Перед началом мероприятия был показан фильм "Гейдар Алиев и азербайджанство".

В конференции приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сиявуш Гейдаров, глава исполнительной власти Огузского района Эйваз Гурбанов, представитель Управления мусульман Кавказа, а также члены мусульманских религиозных общин, представители Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, Католической церкви Азербайджана, Албано-Удинской христианской общины, Огузской еврейской общины, христианской религиозной общины "Алов", грузинской православной церкви "Св. Георгия" в Гахе, Молоканской духовно-христианской церкви в Сумгайыте, Бакинской церкви евангельских христиан баптистов и Азербайджанского религиозного центра Бахаи.

В ходе выступлений было отмечено, что восстановление и реконструкция исторических и религиозных памятников, в том числе мечетей, церквей, синагог, строительство новых религиозных храмов является частью политики, проводимой азербайджанским государством в этой области.