О нас

Госкомитет по работе с религиозными организациями провел конференцию в Огузе

Госкомитет по работе с религиозными организациями провел конференцию в Огузе В Огузском районе Государственным комитетом по работе с религиозными организациями была организована конференция на тему "Азербайджанство: гарант религиозной солидарности и сосуществования".
Религия
18 июня 2022 г. 12:06
Госкомитет по работе с религиозными организациями провел конференцию в Огузе

В Огузском районе Государственным комитетом по работе с религиозными организациями была организована конференция на тему "Азербайджанство: гарант религиозной солидарности и сосуществования".

Как сообщает северо-западное бюро Report, конференция прошла в Огузском доме культуры.

Перед началом мероприятия был показан фильм "Гейдар Алиев и азербайджанство".

В конференции приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сиявуш Гейдаров, глава исполнительной власти Огузского района Эйваз Гурбанов, представитель Управления мусульман Кавказа, а также члены мусульманских религиозных общин, представители Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, Католической церкви Азербайджана, Албано-Удинской христианской общины, Огузской еврейской общины, христианской религиозной общины "Алов", грузинской православной церкви "Св. Георгия" в Гахе, Молоканской духовно-христианской церкви в Сумгайыте, Бакинской церкви евангельских христиан баптистов и Азербайджанского религиозного центра Бахаи.

В ходе выступлений было отмечено, что восстановление и реконструкция исторических и религиозных памятников, в том числе мечетей, церквей, синагог, строительство новых религиозных храмов является частью политики, проводимой азербайджанским государством в этой области.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоDini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi Oğuzda konfrans keçirib

Другие новости из категории

Аллахшукюр Пашазаде встретился с представителем Русской православной церкви
Аллахшукюр Пашазаде встретился с представителем Русской православной церкви
11 июня 2022 г. 17:30
Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Турцию
Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Турцию
7 июня 2022 г. 11:18
Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня
Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня
7 июня 2022 г. 10:51
Институт теологии будет сотрудничать с высшими религиозными учебными заведениями Грузии
Институт теологии будет сотрудничать с высшими религиозными учебными заведениями Грузии
6 июня 2022 г. 16:07
Послам Индии в ряде стран были вручены ноты протеста в связи с оскорблением пророка Мухаммеда
Послам Индии в ряде стран были вручены ноты протеста в связи с оскорблением пророка Мухаммеда
6 июня 2022 г. 03:32
В Азербайджане 12 религиозных общин получили свидетельства о регистрации
В Азербайджане 12 религиозных общин получили свидетельства о регистрации
31 мая 2022 г. 16:52
Определена цена на хадж из Азербайджана
Определена цена на хадж из Азербайджана
24 мая 2022 г. 15:27
Зампред: На деоккупированных территориях Азербайджана находится около 100 мечетей
Зампред: На деоккупированных территориях Азербайджана находится около 100 мечетей
24 мая 2022 г. 12:27
Для работы в мечетях в Азербайджане необходимо иметь религиозное образование
Для работы в мечетях в Азербайджане необходимо иметь религиозное образование
24 мая 2022 г. 11:59
Грузинские религиозные деятели находятся в Гяндже
ФотоГрузинские религиозные деятели находятся в Гяндже
23 мая 2022 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi