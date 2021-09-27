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Глава УМК поблагодарил христианские и мусульманские страны за поддержку в Отечественной войне

Глава УМК поблагодарил христианские и мусульманские страны за поддержку в Отечественной войне "Спустя 30 лет ожидания земли Азербайджана вернулись к своим владельцам".
Религия
27 сентября 2021 г. 10:12
Глава УМК поблагодарил христианские и мусульманские страны за поддержку в Отечественной войне

"Спустя 30 лет ожидания земли Азербайджана вернулись к своим владельцам".

Как передает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде на мероприятии по случаю Дня памяти в мечети Тезепир.

Он отметил, что подписанная с братской Турцией Шушинская декларация является истинным примером братства, который останется в истории.

"Наша Отечественная война, наша победа – это победа, имеющая глобальное значение, влияющая на ход мировой политики, создающая новый строй; победа правды, справедливости над ложью. Это большая победа для исламской уммы. Политико-моральная поддержка братского государства - Турции, дружеская помощь, подписанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Шушинская декларация являются истинным примером братства, который останется в истории. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить дружественные, братские страны, как мусульманские, так и христианские государства, поддерживающие нас, отстаивающие наши права в Отечественной войне", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə müsəlman və xristian dövlətlərinə təşəkkür edib

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