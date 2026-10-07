Ерлан Карин: В центре каждой обсуждаемой на съезде инициативы должны находиться человек и его достоинство

Вице-президент Казахстана - руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлан Карин обозначил приоритеты дальнейшей работы Секретариата Съезда.

Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом он заявил на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, необходимо превратить инициативы Съезда в согласованные документы и конкретные действия.

"Для этого необходимо совместно с религиозными объединениями, структурами ООН и другими международными организациями содействовать их продвижению", - сказал он.

Карин также отметил необходимость определить механизмы экспертной оценки с привлечением отраслевых специалистов и представителей гражданского общества.

"Необходимо также расширить международные инициативы и ориентировать их на практические результаты в рамках работы нашего Секретариата", - отметил вице-президент.

Он подчеркнул, что в основе всех документов и инициатив, которые обсуждаются на заседании, лежит общий принцип - в центре каждого решения должны находиться человек и его достоинство.

Карин также отметил, что в 2027 году состоится 25-е заседание Секретариата, а в 2028 году исполнится 25 лет со дня проведения первого Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, эти даты должны стать основанием не только для подведения итогов, но и для перехода к новому этапу развития работы Съезда.

"Нам следует формировать более четкое понимание конкретных результатов совместной работы", - добавил он.