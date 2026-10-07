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    Ерлан Карин: В центре каждой обсуждаемой на съезде инициативы должны находиться человек и его достоинство

    Религия
    • 07 октября, 2026
    • 09:40
    Ерлан Карин: В центре каждой обсуждаемой на съезде инициативы должны находиться человек и его достоинство

    Вице-президент Казахстана - руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлан Карин обозначил приоритеты дальнейшей работы Секретариата Съезда.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом он заявил на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    По его словам, необходимо превратить инициативы Съезда в согласованные документы и конкретные действия.

    "Для этого необходимо совместно с религиозными объединениями, структурами ООН и другими международными организациями содействовать их продвижению", - сказал он.

    Карин также отметил необходимость определить механизмы экспертной оценки с привлечением отраслевых специалистов и представителей гражданского общества.

    "Необходимо также расширить международные инициативы и ориентировать их на практические результаты в рамках работы нашего Секретариата", - отметил вице-президент.

    Он подчеркнул, что в основе всех документов и инициатив, которые обсуждаются на заседании, лежит общий принцип - в центре каждого решения должны находиться человек и его достоинство.

    Карин также отметил, что в 2027 году состоится 25-е заседание Секретариата, а в 2028 году исполнится 25 лет со дня проведения первого Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    По его словам, эти даты должны стать основанием не только для подведения итогов, но и для перехода к новому этапу развития работы Съезда.

    "Нам следует формировать более четкое понимание конкретных результатов совместной работы", - добавил он.

    Ерлан Карин Съезд лидеров мировых и традиционных религий Казахстан
    Yerlan Karin Dünya və Ənənəvi Din Liderləri Qurultayı Katibliyinin prioritetlərini açıqlayıb
    Erlan Karin: Individual and their dignity should be at heart of every initiative discussed at congress
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