В мечети "Гейдар" прочитали молитву в память о жертвах теракта в Стамбуле

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в мечети "Гейдар" в Бинагадинском районе Баку после полуденной молитвы зухр почтили память Гейдара Алиева и прочитали молитвы за упокой души общенационального лидера.

Как сообщили Report в мечети, молитвы были прочтены и в память о жертвах теракта в Стамбуле: "Во время намаза были прочитаны молитвы за упокой души жертв теракта в Стамбуле. Молитвы будут читать во время всех намазов в течение дня".

Напомним, что в результате совершенного в Стамбуле теракта погибли как минимум 44 человека, 36 из которых полицейские, а 8 – гражданские лица.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация РПК.