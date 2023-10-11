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Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении

Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении Русская православная церковь готова содействовать процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, продолжая поддерживать диалог духовных лидеров двух стран.
Религия
11 октября 2023 г. 10:34
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении

Русская православная церковь готова содействовать процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, продолжая поддерживать диалог духовных лидеров двух стран.

Об этом Report заявил сотрудник секретариата по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата диакон Илья Кашицын, принимающий участие в XXI заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

"Русская православная церковь более 30 лет поддерживает трехсторонний диалог между духовными лидерами Азербайджана, Армении и России. И от своей миротворческой позиции она никогда не отказывалась и не отказывается. Поэтому при необходимости всеми мерами готова содействовать разрешению любых спорных вопросов. Об этом неоднократно говорил и Святейший патриарх Кирилл. Поэтому, я думаю, что диалог будет продолжаться", - заявил И.Кашицын.

Комментируя проходящее сегодня в Астане заседание, диакон отметил, что инициированный Казахстаном съезд имеет многолетнюю добрую традицию диалога между представителями крупнейших мировых религий.

"Это очень важно, что здесь в Казахстане представляется такая площадка для того, чтобы все могли собраться и поговорить лицом к лицу. Точно также, как и в Баку, в последние годы действует Центр межрелигиозного межкультурного диалога. Это очень важные и правильные инициативы сейчас. И, как показали последние события, они очень своевременные и правильные, когда власти и религиозные общины уделяют такое внимание диалогу религий", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı din xadimi: “Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoqa töhfə verməyə hazırıq"
Версия на английском языке Deacon: Russian Orthodox Church ready to facilitate dialogue between spiritual leaders of Azerbaijan and Armenia

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