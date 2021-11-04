Члены Албано-Удинской религиозной общины посетили церковь в Ходжавенде

Члены Албано-Удинской христианской религиозной общины посетили церковь в освобожденном от армянской оккупации селе Хунарли Ходжавендского района.

Члены Албано-Удинской христианской религиозной общины посетили церковь в освобожденном от армянской оккупации селе Хунарли Ходжавендского района.

Заместитель председателя Албано-удинской христианской религиозной общины Рариф Данакари сказал Report, что они впервые посетили село после 30-летней оккупации.

"Мы рады, что нам удалось помолиться в церкви "Пресвятой девы Марии" в селе Хунарли. Как на стенах, так и внутри церкви армяне пытались установить свои кресты и элементы. Алтарь, являющийся священным местом в церкви, подняли на 5 ступенек. У нас в албанских храмах алтарь располагается на 3 ступеньках. За 30 лет оккупации армяне не совершали никаких богослужений и молитв в этих церквях. Они просто хотели показать миру, что эти церкви якобы принадлежат им. Но эти церкви не армянские, и это доказано".

Отметим, что мероприятие проводится при поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами.

Напомним, что члены Албано-удинской христианской религиозной общины ранее посетили монастырь Худавенг в Кяльбаджарском районе и храм Агоглан в Лачынском районе.