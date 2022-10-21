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Хамдамов: Бакинская конференция послужит развитию культурно-исторического братства тюркских народов

Хамдамов: Бакинская конференция послужит развитию культурно-исторического братства тюркских народов Проходящая в Баку конференция служит интересам и благополучию стран ОТГ для дальнейшего развития культурно-исторического братства между тюркоязычными народами.
Религия
21 октября 2022 г. 11:21
Хамдамов: Бакинская конференция послужит развитию культурно-исторического братства тюркских народов

Проходящая в Баку конференция служит интересам и благополучию стран ОТГ для дальнейшего развития культурно-исторического братства между тюркоязычными народами.

Как сообщает Report, об этом глава международного отдела Управления мусульман Узбекистана Шавкат Хамдамов заявил на конференции на тему ”Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами современности".

"Дружба между Узбекистаном и Азербайджаном имеет давнюю историю. История культурно-просветительских и религиозных связей между нашими народами уходит в далекое прошлое. Узбекистан и Азербайджан с незапамятных времен связывают узы дружбы и сотрудничества. Я верю, что наши отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, будут и дальше укрепляться", заявил Ш. Хамдамов.

По его словам, работы азербайджанских мыслителей получили высокую оценку интеллигенции Узбекистана. Тот факт, что Ташкентский государственный педагогический университет в Узбекистане носит имя Низами Гянджеви, является ярким тому доказательством, добавил он.

Хамдамов отметил, что проведение в Баку подобной конференции в период, когда тюркские народы более сплочены в очень сложное время, ясно показывает ее практическое значение.

"С момента официального членства в Тюркском совете Узбекистан активно участвует в деятельности организации и вносит свой должный вклад в ее развитие. Инициативы нашей страны, продвигаемые в рамках структуры, направлены на обеспечение взаимных интересов, служат реализации коллективных устремлений и совместному решению общих проблем.

В основе предложений и инициатив нашей страны лежат цели развития прямого сотрудничества между тюркоязычными народами и странами в различных сферах на основе принципов взаимного доверия.

Среди задач особое место занимают такие задачи, как укрепление доверия между братскими народами, развитие взаимного сотрудничества в религиозной и образовательной сферах, поддержание мира и стабильности", - заявил глава международного отдела Управления мусульман Узбекистана.

По его словам, проходящая сегодня в Баку конференция служит интересам и благополучию государств-участников для дальнейшего развития культурно-исторического братства между тюркоязычными народами, основанного на многовековых глубоких корнях.

"Мы совместная турецкая семья – собрание близких людей, основанное на общей идентичности. Растущий интерес к налаживанию сотрудничества с нашей организацией еще раз показывает, что мы сторонники мирного сосуществования и процветания.

Наша цель – использовать огромный потенциал добрососедства, солидарности и сотрудничества в духе равенства, взаимного доверия, взаимного интереса, взаимных консультаций и стремления к развитию в сотрудничестве", резюмировал Хамдамов.

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