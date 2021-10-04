Аллахшукюр Пашазаде завтра отправится в Казахстан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 5 октября отправится с визитом в Казахстан.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 5 октября отправится с визитом в Казахстан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УМК, Аллахшукюр Пашазаде отправится в эту страну по приглашению председателя Сената Казахстана Маулена Ашимбаева.

А.Пашазаде примет участие в XIX заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, которая состоится 6 октября в столице страны, Нур-Султане.

В ходе визита в Нур-Султане состоится встреча председателя УМК с азербайджанцами, проживающими в Казахстане, он также примет участие в церемонии памяти шехидов в связи с первой годовщиной Отечественной войны.