Аллахшукюр Пашазаде: Дискриминация мусульман - сегодняшняя реальность Европы

Дискриминация мусульман - сегодняшняя реальность Европы.

Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Сегодня проявления исламофобии наблюдаются в Швеции, Дании, Франции и других западных странах. Мусульмане в этих странах подвергаются дискриминации, это сегодняшняя реальность Европы. Азербайджан, являющийся неотъемлемой частью исламского мира и играющий роль моста между Западом и Востоком, всегда осуждает дискриминацию по национальному, религиозному и расовому признакам".

А.Пашазаде отметил, что важные шаги, предпринятые Азербайджаном в борьбе с исламофобией, повышают авторитет страны в мире.