Глава комитета: "Межрелигиозные отношения в Азербайджане находятся на высоком уровне"

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня глава государственного комитета по работе с религиозными образованиями (ГКРРО) Мубариз Гурбанлы провел встречу с представителями религиозной общины в Ясамальском районе.

Как сообщает Report, глава исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехтиев подчеркнул важность данного мероприятия для дальнейшей деятельности религиозных общин.

Глава комитета М.Гурбанлы в свою очередь отметил, что на сегодняшний день межрелигиозные отношения в Азербайджане находятся на высоком уровне. "Каждый гражданин имеет право на свободу вероисповедания. Наряду с этим, пропаганда традиционной для нашего региона исламской религии и культуры, которые так или иначе являются частью национально-духовных ценностей нашего народа, является приоритетной задачей".

Выступившие на встрече религиозные деятели высоко оценили деятельность Госкомитета за последнее время. Напомним, что недавно комитет поддержал рекомендации и советы по пресечению расточительства на траурных церемониях.