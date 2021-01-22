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Золотодобывающая компания проведет оценочные работы в Карабахе

Золотодобывающая компания проведет оценочные работы в Карабахе Во время армянской оккупации разработка рудников на всех трех контрактных участках осуществлялась незаконно
Промышленность
22 января 2021 г. 13:36
Золотодобывающая компания проведет оценочные работы в Карабахе
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Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, проведет оценочные работы по трем восстановленным контрактным участкам, расположенным на ранее находящихся под оккупацией территориях Азербайджана и Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт компании.

Сообщается, что восстановлены три контрактных участка компании. Это месторождения “Союдлю” (Зод) в Кельбаджарском районе, “Гызылбулаг” в Нагорном Карабахе и “Вежнали” в Зангиланском районе.

Компания полностью оценит потенциал трех контрактных сфер после получения разрешения правительства Азербайджана. После получения доступа к месторождению соглашение о разделе продукции будет "обнулено".

Во время армянской оккупации разработка рудников на всех трех контрактных участках осуществлялась незаконно.

Месторождение “Союдлю” - крупнейшее в Кавказском регионе месторождение золота и серебра "Зод", где до конфликта добывалось около 120 000 унций золота в год. Месторождение "Гызылбулаг" имеет залежи меди и молибдена. Добыча велась на месторождении "Вежнали", но текущая ситуация в нем неизвестна.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.

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Версия на английском языке Anglo-Asian Mining to conduct assessments in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qızıl hasilatçısı Qarabağda qiymətləndirmə işləri aparacaq

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