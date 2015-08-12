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    ​Жители России и Греции лидируют в Европе по неэффективности труда

    Больше всего времени на работе проводят греки

    Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ Жители России и Греции вышли в лидеры в Европе по неэффективности труда.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, к такому выводу пришли эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

    Согласно расчетам, больше всего времени на работе проводят греки — 2034 часа в год, а россияне – 1982 часа. Однако это не сказывается на экономическом развитии, пишет агентство.

    Производительность труда измеряется как ВВП за час рабочего времени.

    Так, за каждый час работы греки повышают ВВП страны на 36,2 доллара, а россияне – на 25,9. При этом средний показатель в ЕС составляет 50.

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