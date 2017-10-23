Замминистра: SOCAR Methanol имеет высокий экспортный потенциал

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Метаноловый завод Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) обладает большим экспортным потенциалом, в то же время имеется потенциал для создания промышленных кластеров вокруг предприятия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на мероприятии "Поддержка отечественного производства в развитии перерабатывающей промышленности в Азербайджане" в Баку.

Он отметил, что одной из основных задач, стоящих перед предприятием, является стабильная, устойчивая деятельность: "Возможно, в Азербайджане мало потребителей метанола, но мы можем увеличить их число, создав соответствующую перерабатывающую промышленность".

В целях развития перерабатывающей промышленности в Азербайджане проделано много работ, подчеркнул замминистра.