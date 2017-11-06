Заместитель гендиректора: Метаноловый завод перевыполнил план производства на 6% - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель гендиректора по производственным вопросам SOCAR Methanol, дочерней структуры Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), Рашад Алиев дал интервью информационному агентству Report:

- В этом году метаноловый завод объявил о планах производства в объеме 250 тыс. тонн продукции. Каковы производственные показатели завода за прошедший период? Сколько процентов годового производственного плана выполнено?

- Метаноловый завод, осуществляющий бесперебойную деятельность под управлением SOCAR Methanol, в этом году выполнил производственный план на 106%, произведя 265 тыс. тонн метанола против запланированных 250 тыс.

- В каких объемах закупается газ для производства метанола?

- Согласно годовому плану, ежесуточно закупается 1,5-1,6 млн кубометров газа. Основным сырьем в производстве метанола является природный газ, поэтому SOCAR полностью обеспечивает завод газом в соответствии с планом. Поддержка компании-учредителя в этом и других вопросах является одним из первых факторов успешной работы завода.

- Какой объем продукции, произведенной за прошедший период года, был направлен на экспорт? В какие страны экспортируется метанол?

- На экспорт уходит 95% продукции завода. Поставки осуществляются преимущественно в страны Западной Европы, Черноморского и Средиземноморского бассейнов. Экспортом занимается Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с использованием эффективных логистических каналов.

- Какова доля внутреннего рынка в продажах метанола? Как вы оцениваете потенциал этого рынка? Каковы ваши прогнозы относительно спроса на метанол на внутреннем рынке? Планируется ли увеличить объем продаж на внутреннем рынке в будущем?

- Продажа метанола на внутреннем рынке Азербайджана и развитие этого рынка - одна из наших стратегических целей. В настоящее время на внутреннем рынке продается 5% производимого метанола. Недавно по инициативе министерства экономики и SOCAR прошел форум участников метанолового рынка, посвященный развитию перерабатывающей промышленности. Основной целью мероприятия стало налаживание контактов с потребителями метанола на внутреннем рынке, работы в этом направлении уже начались.

- Определен ли план работы на следующий год? В каком объеме планируется производить метанол в 2018 году? Сколько природного газа необходимо для этого?

- Согласно плану 2018 года, объем производства составит 250-300 тыс. тонн в год, соответственно, планируются поставки 275-330 млн тонн кубометров природного газа.

- Какова максимальная годовая производственная мощность завода по производству метанола? Планируется ли повышение производственных мощностей? Если да, то в какие сроки, и что делается в этом направлении?

- Максимальная годовая производственная мощность завода составляет 650-700 тыс. тонн. Наша стратегическая цель - довести производство до 500 тыс. тонн в год в текущем пятилетии. Планируется повышение производительности за счет продления межремонтных периодов и внедрения технологических инноваций.

- Будут ли проводиться профилактические работы на заводе в этом году?

- С ноября текущего года в соответствии с производственно-ремонтным планом планируется провести капитальный ремонт, что позволит нарастить объемы производства, обеспечить долгосрочную безопасную эксплуатацию производственных установок и предотвратить соответствующие технологические риски.

- Каковы ваши стратегические цели на ближайшее будущее?

- Наши стратегические цели – добиться в составе SOCAR эффективных результатов развития стоимостной цепочки, полностью обеспечить отечественных потребителей метанола местным сырьем, снизить себестоимость, повысить производительность, расширить ассортимент продукции, а также выйти на рынок под брендом Made in Azerbaijan.