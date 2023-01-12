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Во Франции заработал крупнейший завод по производству биогаза

Во Франции заработал крупнейший завод по производству биогаза На юго-западе Франции начал работу крупнейший завод по производству биогаза, мощность которого составит до 160 ГВтч.
Промышленность
12 января 2023 г. 15:55
Во Франции заработал крупнейший завод по производству биогаза

На юго-западе Франции начал работу крупнейший завод по производству биогаза, мощность которого составит до 160 ГВтч.

Как передает Report, об этом сообщила компания TotalEnergies в четверг.

Завод, получивший название BioBéarn и расположенный недалеко от города По, работает на органических отходах, в основном от переработки кукурузы. Он стал 18-м по счету заводом по производству биогаза TotalEnergies, отмечается в коммюнике.

"В 2023 году завод произведет 69 ГВтч энергии, и далее будет наращивать выработку. Он позволит переработать 220 тыс. тонн биомассы в 200 тыс. тонн органического остатка, который является натуральным удобрением, и произвести 160 ГВтч биометана, что эквивалентно среднему годовому потреблению 32 тыс. человек", - сообщается в релизе.

Запуск заводя является частью стратегии Франции по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом миксе страны, а также по замещению снизившихся поставок природного газа из России. По словам директора TotalEnergies по проектам в сфере биогаза Оливье Геррини, новый завод позволил компании довести уровень производства биогаза до 700 ГВтч. К 2030 года компания планирует производить 20 ТВтч.

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Версия на английском языке France launches world’s biggest biogas plant

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