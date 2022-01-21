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Ведется ли в стране утилизация вредных отходов?

Ведется ли в стране утилизация вредных отходов? Вредные отходы представляют угрозу для здоровья, безопасности людей и окружающей среды. Одним из наиболее токсичных видов отходов являются батарейки и аккумуляторы. Спрос на них в мире растет день ото дня, что обусловлено стремительным развитием энергопот
Промышленность
21 января 2022 г. 17:53
Ведется ли в стране утилизация вредных отходов?

Вредные отходы представляют угрозу для здоровья, безопасности людей и окружающей среды. Одним из наиболее токсичных видов отходов являются батарейки и аккумуляторы. Спрос на них в мире растет день ото дня, что обусловлено стремительным развитием энергопотребляющих приборов, таких как мобильные телефоны, видеокамеры, игрушки и ноутбуки. Некоторые батарейки и аккумуляторы содержат токсичные металлы, такие как кадмий и ртуть, свинец и литий, при неправильной утилизации становящиеся реальным источником опасности для окружающей среды и здоровья людей. Опасные отходы требуют специальной утилизации и не должны выбрасываться в мусорные баки. Производители по всему миру постоянно работают над уменьшением воздействия на окружающую среду, производя образцы, которые могут быть переработаны и содержат меньше токсичных материалов.
А где в Азербайджане сортируются и как собираются такие отходы? Report изучил ситуацию, сложившуюся в стране в этой области.
Заведующий сектором министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев сказал Report, что за последние несколько десятилетий потребление электроники проникло практически во все сферы нашей повседневной жизни: "Поэтому неудивительно, что производство и использование электронных продуктов быстро растет, и появляется большое количество просроченных электронных устройств - электронных отходов. По данным Глобального мониторинга электронных отходов ООН за 2020 год, их объем увеличился на 21% за последние пять лет, причем небольшая часть в настоящее время собирается и перерабатывается. Это означает, что мы не знаем, куда выбрасывается большая часть этих отходов, и такие отходы остаются источником опасности в странах, где нет переработки и утилизации. Требуется больше усилий для предотвращения этой тенденции”.
Он подчеркнул, что ежедневное увеличение объема этих отходов в нашей стране делает важным принятие комплексных мер в этом направлении: “На начальном этапе очень важно информировать потребителей о необходимости сбора электрического и электронного оборудования и утилизации отходов. Должны быть приняты меры в области просвещения потребителей, повышения их знаний в этой области. С 2001 года Азербайджан присоединился к Базельской конвенции ООН “О контроле за трансграничной перевозкой и удалением опасных отходов”. В 2004 году в Азербайджане была принята государственная стратегия управления опасными отходами, и до сих пор соблюдается ряд правил и требований в этой области. В нашей стране функционирует ряд предприятий, осуществляющих переработку аккумуляторов. В прошлом году в Сумгайытском химическом промышленном парке начало работу новое предприятие, осуществляющее утилизацию отработавших батареек и аккумуляторов. Отметим, что в Азербайджане действуют и другие предприятия, осуществляющие переработку крупных аккумуляторов, то есть, учитывая имеющиеся в стране запасы сырья, таких предприятий предостаточно. Но очень важно постоянно повышать осведомленность общественности о том, что ряд отходов, которые не привлекательны для переработки, включая батарейки с истекшим сроком годности, могут стать источником опасности для окружающей среды и здоровья человека. Просветительская работа должна проводиться в учебных заведениях, школах, общественных местах, средствах массовой информации”.


Представитель министерства сказал, что впервые в Азербайджане общественное объединение IDEA подняло вопрос утилизации отработанных батареек и, организовав их сбор в учебных заведениях Баку, передало в центры утилизации: “Министерство экологии и природных ресурсов поддержало эти меры, и в будущем планируется реализация таких проектов с участием производителей, розничных продавцов и других заинтересованных сторон. Следует также поощрять активное участие граждан в управлении отходами, их сортировку, чтобы избежать смешивания особо опасных отходов с бытовыми отходами. В Баку совместно с британской компанией “Mott MacDonald” были начаты проекты по продвижению сортировки и переработки среди населения, и в будущем эти проекты планируется продолжить и в других городах и районах".
M. Набиев считает, что в нашей стране есть необходимые условия для утилизации батареек: "Национальный центр по управлению опасными отходами, созданный в 2003 году при Министерстве экологии и природных ресурсов неподалеку от города Сумгайыт, позволяет утилизировать электрические батарейки. Этот центр соответствует международным стандартам и нормам. Предприятия-производители реализуют пилотные проекты в рамках своей корпоративной социальной ответственности в направлении утилизации батареек”.

По его словам, в Управлении отходами, в том числе опасными, в целом, а также в процессе их сбора, транспортировки, переработки, утилизации должны принимать непосредственное участие как производители, так и потребители. В ООО “Азмонбат”, функционирующем в Сумгайытском химическом промышленном парке, проводится утилизация отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Предприятие способно утилизировать 30 тыс. тонн аккумуляторов в год: "Это в среднем 800 тыс. аккумуляторов, из которых можно получить 15 тыс. тонн свинца и 4,5 тыс. тонн удобрений. Утилизация отработавших свой срок свинцово-кислотных аккумуляторных батарей является особо важным экологическим проектом. Продукция, производимая на предприятии, будет экспортироваться в Турцию, Болгарию и страны СНГ, а также удовлетворять потребности внутреннего рынка”.

“Мы только приступили к деятельности. Мы испытываем оборудование предприятия, в настоящее время объем приемки сырья доведен примерно до тысячи тонн в месяц. Мы хотим увеличить этот показатель. Мы скупаем старые батарейки и аккумуляторы у населения. Работы планируется провести в три этапа”.
Очевидно, что, несмотря на наличие в стране центров утилизации вредных отходов необходимо осуществить некоторые меры для более широкого продвижения этих работ. Основной вопрос состоит в том, что следует поощрять сдачу таких отходов среди населения. То есть центры должны принимать такие отходы у граждан за счет определенных средств. Это может предотвратить выброс вредных отходов в окружающую среду.
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Версия на азербайджанском языке Ölkədə təhlükəli tullantıların utilizasiyası aparılırmı?

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