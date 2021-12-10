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В Сумгайытском химико-промышленном парке растет число резидентов

В Сумгайытском химико-промышленном парке растет число резидентов В Сумгайытском химико-промышленном парке в следующем году появятся новые резиденты.
Промышленность
10 декабря 2021 г. 12:43
В Сумгайытском химико-промышленном парке растет число резидентов

В Сумгайытском химико-промышленном парке в следующем году появятся новые резиденты.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев.

По его словам, три компании обратились за получением статуса резидента парка, две из них местные, а одна - с китайским капиталом.

Напомним, что до сих пор резидентами Сумгайытского химико-промышленного парка инвестировано 3 млрд долларов США. По существующим проектам предусмотрены дополнительные инвестиции в размере 312 млн манатов и создание до 1 300 новых рабочих мест. Парк был создан указом президента Ильхама Алиева от 21 декабря 2011 года. Его территория составляет 508,14 гектара. В настоящее время в парке действует 24 резидента.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentlərinin sayı artırılır

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