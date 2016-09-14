В Сеуле обсудят вопрос финансирования строительства карбамидного завода

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ На следующей неделе в Сеуле (Южная Корея) ожидается встреча с потенциальными кредиторами в целях привлечения долгосрочного кредита под государственные гарантии на финансирование проекта строительства карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте.

Как передает Report, об этом заявил журналистам директор завода Хаял Джафаров.

По словам Х.Джафарова, на встрече примут участие представители министерства финансов и SOCAR: "Помимо корейского Eximbank (KEXİM), в финансировании ожидается участие трех авторитетных европейских банков. Ведутся переговоры в связи с этим. В скором времени мы раскроем названия этих банков. Активные переговоры продолжались последние 3-4 месяца. Надеемся, что в октябре-ноябре процесс привлечения долгосрочного кредита под госгарантии на сумму 500 млн. евро завершится".

Х.Джафаров отметил, что 51% кредита (251 млн. евро) обеспечит корейский Eximbank: "KEXİM выдаст гарантию и на остальные 49%, на основе которой будут привлечены средства авторитетных европейских банков".

Отметим, что проект строительства карбамидного завода реализуется в рамках "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана. С этой целью приобретен земельный участок площадью 24 га, находящийся в пользовании Производственного объединения "Азерикимья", и 19 декабря 2011 года состоялась церемония закладки фундамента завода с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co.Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. сдаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. В рамках контракта Samsung Engineering Co. Ltd. проведет строительно-монтажные работы, соответствующие испытания и тренинги для персонала, направленные на устранение проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации завода. На заводе, который будет состоять из отсеков по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, будет производиться 2 000 тонн карбамида в сутки.