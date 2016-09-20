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    В поселке Пираллахы построят фармацевтический завод

    В связи с этим ведутся переговоры с Azərsun Holdinq

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Иранские компании построят в бакинском поселке Пираллахы фармацевтический завод.

    Как сообщает Report, об этом заявил выступивший на Азербайджано-иранском бизнес-форуме посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин.

    По его словам, в связи с этим ведутся переговоры с Azərsun Holdinq.

    Отмечается, что медицинские проекты правительство Азербайджана будет реализовывать в Пираллахы. Соответствующие структуры получили необходимые указания по этому поводу. 

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