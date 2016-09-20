В поселке Пираллахы построят фармацевтический завод

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Иранские компании построят в бакинском поселке Пираллахы фармацевтический завод.

Как сообщает Report, об этом заявил выступивший на Азербайджано-иранском бизнес-форуме посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин.

По его словам, в связи с этим ведутся переговоры с Azərsun Holdinq.

Отмечается, что медицинские проекты правительство Азербайджана будет реализовывать в Пираллахы. Соответствующие структуры получили необходимые указания по этому поводу.