​В "Азеркимья" в ближайшее время начнутся строительные работы в рамках модернизации

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Производственном объединении (ПО) "Азеркимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) реализуется проект по модернизации и реконструкции, охватывающий 2015-2019 годы.

Как передает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора ПО "Азеркимья" Сарвар Агаев на конференции SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

С.Агаев отметил, что проект реализуется в три этапа: "Целью является повышение эффективности этилен-пропиленового завода: производительность завода в 2015 году после проведения определенных работ составила 106 тыс. тонн этилена, 56 тыс. тонн пропилена. Основной целью модернизации является доведение объемов производства этилена до 192 тыс. тонн, пропилена - 190 тыс. тонн".

По его словам, первый этап охватывает 2015-2017 годы: "На этом этапе предусматривается повышение объемов производства пропилена с 135 до 190 тыс. тонн, строительство установки по обогащению водорода, новой водородной установки, установки по очистке пропилена и другие работы".

Второй этап охватывает 2016-2018 годы. В рамках этого этапа планируется строительство новых печей, установки по сухой очистке газа, установки по очистке этилена.

Третий этап предусматривает внедрение новой системы на производстве ЭП-300, модернизацию вспомогательных установок и инфраструктуры. Представитель ПО отметил, в рамках проекта будут построены дополнительные хранилища для этилена и пропилена.

С.Агаев сообщил, что в настоящее время ведутся работы по проектированию и строительство начнется в ближайшее время.