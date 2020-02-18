​В Азербайджане создаются еще несколько промышленных кварталов

В текущем году в Азербайджане начнут функционировать несколько промышленных кварталов.

Об этом сообщил Report заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

Он проинформировал о работах в Гаджигабульском, Сабирабадском и Шарурском промышленных кварталах, которые находятся на завершающей стадии.

По словам Сафарова, строительные работы в Гаджигабульском промышленном квартале завершены, прием резидентов продолжается: "Наряду с этим, в квартале действует несколько резидентов. Строительные работы в Сабирабадском промышленном квартале также завершены, несколько резидентов готовы приступить к деятельности".

В Шарурском промышленном квартале ведутся работы по созданию инфраструктуры.

Более 80 резидентов действуют в 5 индустриальных парках и 4 промышленных кварталах страны. На сегодняшний день в промышленные зоны резидентами было инвестировано около 6 млрд манатов, создано более 9 тыс. рабочих мест. В прошлом году общий объем производства в этих зонах увеличился в 2,6 раза. В Сумгайытском химико-промышленном парке производится более 80% продукции промышленных зон.