​В Азербайджане начнут собирать автомобили ГАЗ в этом году

Строительство завода по сборке коммерческих автомобилей ГАЗ в рамках совместного проекта ОАО "Горьковский автомобильный завод" (ГАЗ, Россия) и ОАО "Азермаш" в Гаджигабульском промышленном квартале находится на стадии завершения.

Об этом сообщил Report заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

По его словам, для завода заказано оборудование, которое будет доставлено и установлено до марта, после чего запущена сборка в тестовом режиме. Если работы будут идти ускоренными темпами, первые автомобили могут быть выпущены уже в этом году.

Фундамент завода по производству автомобилей был заложен 9 февраля 2019 года. Стоимость завода составляет 14 млн манатов. Здесь планируется собирать около 1 000 автомобилей ГАЗ в год. На заводе будут работать порядка 100 человек.