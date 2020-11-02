В Азербайджане проведена переоценка запасов трех золоторудных месторождений

Оценка минеральных ресурсов и запасов руды проводилась ​​независимой компанией Mining Plus UK Limited

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, вновь оценила минеральные ресурсы и рудные запасы эксплуатируемых ею месторождений "Гедабек", "Гадир" и "Угур".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении компании.

Оценка минеральных ресурсов и запасов руды проводилась ​​независимой компанией Mining Plus UK Limited и она была основана на надежных геологических моделях, которые опираются на данные, собранные во время разработки месторождений, последних геологических и разведочно-буровых работ.

Так, объем пересмотренных общих минеральных ресурсов месторождения "Гедабек" составляет 735 тысяч унций золота и 69 100 тонн меди. Рудные запасы этого месторождения составляют 284 тысячи унций золота и 26 тысяч тонн меди. В настоящее время оцениваются минеральные ресурсы цинка, что позволяет определить технические результаты цинка с более высоким содержанием цинка на глубинах. Срок эксплуатации месторождения ”Гедабек" составляет 8 лет.

Объем подтвержденных минеральных ресурсов месторождения "Гадир" составляет 267 тысяч унций золота и 2 183 тонны меди. Рудные запасы этого месторождения составляют 49 тыс. унций золота и 191 тыс. тонн меди.

В сообщении отмечается, что на месторождении "Угур" продолжаются разведочные работы. Исследование остаточных полезных ископаемых на данном месторождении показывает, что как и ожидалось, рудник приближается к истощению, но разведка продолжается.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.