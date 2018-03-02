Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сумгайытский технологический парк (СТП) подписал соглашение о сотрудничестве с южнокорейскими компаниями Seoul Machinery, Samgong и Samjin.

Об этом сообщили Report в пресс-службе СТП.

В соответствии с соглашением, широкий ассортимент продукции, выпускаемой этими компаниями, скоро будет производиться в СТП.

С компанией Seoul Machinery будет налажено сотрудничество по производству резервуаров высокого давления и тепловых переключателей, используемых в нефтегазовой промышленности. Совместно с Samgong будут выпускаться системы вентиляции и катодной защиты. С Samjin будет реализовано производство задвижек высокого давления, технического оборудования, используемых на нефтегазоперерабатывающих заводах.

Благодаря этому большая часть оборудования для нефтегазовой отрасли больше не будет импортироваться из-за границы. В будущем СТП обеспечит множество поставок в этой области.

СТП, введенный в эксплуатацию 22 декабря 2009 года при участии президента Ильхама Алиева, представляет собой комплекс крупных заводов, специализирующихся в различных областях производства. СТП способен полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка и одновременно экспортировать продукцию на внешние рынки.