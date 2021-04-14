Стоимость алюминия подскочила до максимума почти за три года

Данные указывают на то, что Китай по-прежнему имеет значительный интерес к сырьевым товарам

Стоимость алюминия подскочила до самого высокого уровня почти за три года на фоне данных по торговле Китая, которые ослабили опасения за перспективы спроса, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, стоимость июньских фьючерсов на алюминий на Чикагской товарной бирже снижается на 0,25%, до 2 298,75 доллара США за тонну, при этом ранее в ходе торгов она росла до 2 313,75 — максимума с 11 июня 2018 года. Стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) выросла по итогам вторника на 1,37%, до 2 293 долларов США, подскакивая до этого до 2 304 доллара США, что является максимальным значением с июня 2018 года. Стоимость меди выросла на 0,43%, до 8 899,5 доллара США, цинка — на 1%, до 2 785,5 доллара США за тонну.

Как стало известно ранее на текущей неделе, экспорт из Китая в марте подскочил на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Цифры свидетельствуют о росте спроса в Китае, крупнейшем потребителе промышленных металлов.

"Данные указывают на то, что Китай по-прежнему имеет значительный интерес к сырьевым товарам", — сказал агентству Bloomberg аналитик Commerzbank Даниэль Бриземанн (Daniel Briesemann).