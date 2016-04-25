​SOCAR Polymer в 2018 году сдаст в эксплуатацию две установки

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Polymer в первом квартале 2018 года планирует сдать в эксплуатацию установку по производству полипропилена, в третьем квартале - полиэтилена высокой плотности.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор SOCAR Polymer Фарид Джафаров на проходящей в Баку конференции SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

Ф.Джафаров отметил, что установки будут производить в общей сложности 300 тыс. тонн продукции в год, из них 180 тыс. тонн полипропилена и 120 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности. Гендиреткор напомнил, что 30% продукции предусмотрено для реализации на внутреннем рынке, 70% - на экспорт в Турцию и Европу.

Глава компании заявил, что 40% проекта финансируется за счет акционеров, 60% - российского ОАО "Газпромбанк". Он подчеркнул, что все тендеры по проекту уже завершены.

Отметим, что компания SOCAR Polymer учреждена 16 июля 2013 года в целях ускорения развития химической промышленности Азербайджана. Строительство комплексов по производству полипропилена (PP) и полиэтилена высокой плотности (HDPE) осуществляется на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.