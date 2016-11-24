SOCAR Polymer объявил конкурс на замещение двух вакансий

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ ООО SOCAR Polymer объявил конкурс на замещение двух вакантных должностей.

Как сообщили Report в компании, SOCAR Polymer требуются эксперт по оценке проектных расходов и электротехник. Крайний срок обращения – 16 декабря.

Эксперт по оценке проектных расходов должен обладать сильными техническими знаниями, в совершенстве знать Международные стандарты оценки, быть информированным о ситуации на отечественном рынке, уметь составлять отчеты и работать на компьютере. Требуется свободное владение азербайджанским и английским языками.

Другие требования - высшее образование в соответствующей сфере и как минимум 7-летний опыт в качестве эксперта-оценщика. Кандидат несет ответственность за проверку сметы расходов и указаний по внесению изменений со стороны подрядчика EPC.

Электротехник должен обладать сильными техническими знаниями, работать с программами MS Office и AutoCAD, свободно владеть азербайджанским и английским языками, иметь высшее образование электрика-инженера, как минимум 5-летний опыт работы инженера в нефтегазовых и нефтехимических проектах и не менее 2 лет опыта в сфере эксплуатации и услуг в нефтегазовых и нефтехимических проектах.

Заинтересованным лицам следует направить CV по адресу hr@socarpolymer.az с указанием интересующей должности в теме сообщения.