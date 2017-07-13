SOCAR Methanol и SOCAR Polymer подписали меморандум о сотрудничестве

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ ООО SOCAR Methanol и ООО SOCAR Polymer подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, SOCAR Methanol подписал с SOCAR Polymer меморандум о взаимопонимании по обмену информацией о практикантах в целях привлечения к работе молодых кадров по специальностям, необходимым для повышения производительности труда, обеспечения условий для развития и формирования кадров.

Таким образом, две дочерние компании SOCAR приступили к сотрудничеству с целью создания условий для выявления новых талантов и воспитания молодого поколения профессионалов. В соответствии с меморандумом, участвующие в организованной SOCAR Polymer программе летней практики 2017 года молодые специалисты смогут пройти практику на заводе SOCAR Methanol. Практиканты близко ознакомятся с деятельностью завода, получат возможность испытать себя на производстве. Не исключено, что отобранные молодые специалисты получат работу в SOCAR Methanol.