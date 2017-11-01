SOCAR Methanol и Бакинская высшая школа нефти заключили письменную договоренность

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Вчера ООО SOCAR Methanol и Бакинская высшая школа нефти (БВШН) подписали документ о сотрудничестве для определения дальнейших шагов по реализации новых проектов и укрепления перспектив развития сотрудничества.

Как сообщает Report, документ был подписан по итогам встречи в Бакинской высшей школе нефти с делегацией во главе с гендиректором SOCAR Methanol Эльнуром Мустафаевым.

Э.Мустафаев в ходе встречи с участием ректора БВШН Эльмара Гасымова, проректора по образованию, науке и международным отношениям Рамиза Гумбатова, руководителей кафедр и студентов последних курсов дал подробную информацию о деятельности завода.

Студенты, прошедшие стажировку на заводе SOCAR Methanol в рамках программы летней практики, выразили благодарность за созданные для молодых специалистов возможности.