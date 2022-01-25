В "Экономической зоне Аразской долины” планируется создание потенциала Тебризского тракторного завода

В промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины” планируется создание потенциала Тебризского тракторного завода.

В промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины” планируется создание потенциала Тебризского тракторного завода.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев после встречи с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Ирана и сопредседателем Совместной иранско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Рустамом Гасеми.

“Завод по производству иранских автомобилей существует в Нефтчалинском промышленном парке. Мы хотим наладить в Нефтчале производство запчастей. В то же время ранее существовал проект по производству мельниц, который мы хотим реанимировать. Существует ряд проектов такого типа. Мы строим работу в этом направлении, чтобы еще больше повысить уровень полезного сотрудничества между нашими странами”, - сказал Ш.Мустафаев сказал.

Напомним, что промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины" был создан Указом Президента Азербайджана от 4 октября. В промпарке поэтапно проводится работа по созданию благоприятного инвестиционного климата для предпринимателей, под парк выделено 200 гектаров.