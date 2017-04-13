Роботизация промышленности подрывает рынок труда

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Увеличение на одну единицу показателя численности роботов на тысячу сотрудников в промышленной экономике снижает зарплаты в стране на 0,25-0,5% и сокращает экономически активное население на 0,18-0,34%. Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсантъ, Дарон Аджемоглу из MIT и его коллега Паскаль Респеро из Университета Йеля анонсировали на портале исследовательской ассоциации CERP готовящуюся статью "Роботы и работа: данные по трудовому рынку США". В ней впервые будут детально изложены расчеты экономистов возможного и уже состоявшегося влияния автоматизации на рынок труда в 1997-2016 годах.

В статье для портала CERP экономисты обращают внимание на отставание американской роботизации от стран ЕС при сохраняющейся большей производительности труда. В основном это связано с тем, что пока роботизация затрагивает производство автомобилей и электроники, в США находящееся в кризисе.

По данным Международной федерации роботизации (IFR), сейчас в мире работают от 1,5 млн до 1,17 млн промышленных роботов, максимум - в автомобильной промышленности (39%), производстве электроники (19%), металлургии и химии (по 9%).

Согласно исследованию, всего с 1993 года роботы в США лишили рабочих мест от 360 тыс. до 670 тыс. человек. Главное влияние роботизации на рынок труда, предполагают экономисты, предсказуемо: их внедрение ограничивает рост заработных плат, в модели экономистов автоматизация отберет до 2025 года от 1,3% до 2,6% (в зависимости от сценария) от возможного прироста реальных зарплат.

Очень небольшая часть занятости в США подвергается риску из-за автоматизации производства. Дарон Аджемоглу и Паскаль Респеро подтверждают ранние предположения о том, что более роботизированные рынки труда ЕС сильнее зависят от этого процесса. В странах ОЭСР эта угроза, по оценкам IFR, наиболее актуальна для Австрии и Германии, наименее - для Южной Кореи.

В среднем, указывалось ранее в работах ОЭСР, роботы на горизонте 20 лет угрожают сокращением примерно 9% рабочих, один новый введенный робот в мире замещает 6,2 рабочего.