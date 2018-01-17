Промышленное производство в Азербайджане сократилось более чем на 3%

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В 2017 году в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 39,6 млрд манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 3,7%, в нефтяном секторе сократился на 4,7%, что привело к спаду общего производства на 3,4%.

Согласно статданным, 69,9% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 24,7% - перерабатывающем секторе, 4,6% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 5,6%, товарного газа – на 3,0%.

В перерабатывающей отрасли производство продовольственных товаров выросло на 1,0%, напитков – 17,2%, табачных изделий – 7,9%, изделий текстильной промышленности – 44,7%, одежды – 15,5%, дерева и изделий из дерева – 34,7%, бумаги и картона – 0,6%, продукции химической промышленности – 16,5%, фармацевтической продукции – в 2,5 раза, резины и пластиковых изделий – 71,7%, строительных материалов – 46,6%, компьютеров и электронных товаров – 25,5%, электрического оборудования –34,6%, машин и оборудования – 42,9%, иных транспортных средств –14,7%, мебели –16,2%.

Помимо этого, производство кожи и изделий из кожи, обуви сократилось на 4,7%, полиграфической продукции – 2,4%, изделий металлургической промышленности –8,7%, готовых металлургических изделий – 12,0%, установки и ремонта машин и оборудования – 44,4%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается спад на 2,6%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 1,2%.