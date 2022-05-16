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Промышленное производство Азербайджана выросло почти на 3%

Промышленное производство Азербайджана выросло почти на 3% За январь-апрель текущего года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на сумму 27,4 млрд манатов, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Промышленность
16 мая 2022 г. 16:08
Промышленное производство Азербайджана выросло почти на 3%

За январь-апрель текущего года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на сумму 27,4 млрд манатов, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

За последний год производство продукции в нефтегазовом секторе выросло на 0,3%, в ненефтяном секторе - на 15,1%.

По данным, 74,5% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 21,1% - перерабатывающем секторе, 3,9% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,5% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 3,9%, товарного газа - выросла на 16,5%.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 3% rise in industrial production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sənaye istehsalı 3 % artıb

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