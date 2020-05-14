​Промышленное производство в Азербайджане возросло на 3%

В январе-апреле этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 13 млрд манатов, что на 3% больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтегазовом секторе промышленности вырос на 16,8%.

Согласно статданным, 63,1% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 30,5% - перерабатывающем секторе, 5,6% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 0,2%, товарного газа увеличилась на 17,1%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 14%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 2,5%.