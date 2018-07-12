Производство продукции в ненефтяном секторе Азербайджана увеличилось на 8,8%

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне 2018 года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 23,8 млрд манатов, что на 1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 8,8%, в нефтяном секторе снизился на 0,2%.

Согласно статданным, 72% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 23,4% - перерабатывающем секторе, 4% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности увеличилась на 0,9%, товарного газа сократилась на 4,9%.

В перерабатывающей отрасли производство автомобилей возросло в 16,6 раза, табачных изделий - в 3,4 раза, полиграфической продукции – в 2,7 раза, мебели –в 2 раза, электрического оборудования – на 84,1%, готовых металлургических изделий - 64,1%, изделий текстильной промышленности - 64,1%, кожи и изделий из кожи, обуви – 56,9%, строительных материалов – 34%, изделий металлургической промышленности – 15%, одежды – 10,3%, напитков – 5,6%, продукции химической промышленности – 0,4%, фармацевтической продукции – 0,3%.

В то же время, производство дерева и изделий из дерева сократилось на 2,3%, продовольственных товаров – на 3,1%, машин и оборудования – 6,7%, работы по установке и ремонту машин и оборудования – 8,4%, производство компьютеров, электронных и оптических товаров – 10,6%, резины и пластиковых изделий –19,3%, транспортных средств – 62,7%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 4%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 0,5%.