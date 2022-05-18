Производство автомобилей в Азербайджане выросло на 40 %

В январе-апреле этого года в Азербайджане было произведено машин и оборудования на сумму 167,8 млн. манатов, транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов.

В январе-апреле этого года в Азербайджане было произведено машин и оборудования на сумму 167,8 млн. манатов, транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство прочих транспортных средств увеличилось в 4,4 раза, автомобилей, прицепов и полуприцепов - в 2,5 раза, а машин и оборудования - на 30,8%.

В январе-апреле 2022 года произведено 710 единиц легковых автомобилей, на 202 единицы или на 39,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. На 1 мая этого года сформировано 673 единицы готовой продукции.

За январь-апрель этого года в Азербайджане произведено 169 тракторов. Это на 4,3% больше по сравнению с соответствующими месяцами 2021 года. В результате на 1 мая этого года в стране сформировано 36 единиц готовой продукции.