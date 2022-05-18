О нас

Производство автомобилей в Азербайджане выросло на 40 %

Производство автомобилей в Азербайджане выросло на 40 % В январе-апреле этого года в Азербайджане было произведено машин и оборудования на сумму 167,8 млн. манатов, транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов.
Промышленность
18 мая 2022 г. 11:00
Производство автомобилей в Азербайджане выросло на 40 %

В январе-апреле этого года в Азербайджане было произведено машин и оборудования на сумму 167,8 млн. манатов, транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство прочих транспортных средств увеличилось в 4,4 раза, автомобилей, прицепов и полуприцепов - в 2,5 раза, а машин и оборудования - на 30,8%.

В январе-апреле 2022 года произведено 710 единиц легковых автомобилей, на 202 единицы или на 39,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. На 1 мая этого года сформировано 673 единицы готовой продукции.

За январь-апрель этого года в Азербайджане произведено 169 тракторов. Это на 4,3% больше по сравнению с соответствующими месяцами 2021 года. В результате на 1 мая этого года в стране сформировано 36 единиц готовой продукции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan records 40% growth in car production 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda avtomobil istehsalı 40 % artıb

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi