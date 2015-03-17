​По итогам 2014 года "ЛУКОЙЛ Оверсиз" увеличила добычу нефти в 2,4 раза

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ На заседании Балансовой комиссии ОАО "ЛУКОЙЛ" состоялось подведение итогов производственной деятельности "ЛУКОЙЛ Оверсиз" в 2014 году.

Как передает Report, добыча углеводородов достигла рекордных объемов за всю историю "ЛУКОЙЛ Оверсиз", составив 112 млн. б.н.э. Добыто 9,6 млн. т нефти (в 2,4 раза больше, чем в 2013 году; прирост обеспечен за счет ввода в эксплуатацию месторождения Западная Курна-2 в Ираке) и 6,8 млрд. куб. м газа.

Таким образом, доля "ЛУКОЙЛ Оверсиз" в общей нефтедобыче ЛУКОЙЛа по сравнению с 2013 годом увеличилась с 4,4% до 10%, а доля в общей добыче углеводородов – с 9,5% до 13,3%.

Доказанные, вероятные и возможные запасы, аудированные компанией Miller and Lents (США), по состоянию на 1 января 2015 года составили около 2 млрд. б.н.э., условные ресурсы всех категорий – более 0,7 млрд. б.н.э. Добыча полностью компенсирована приростом доказанных запасов, обеспеченным, в основном, доразведкой месторождений Гиссар и Кандым (Узбекистан), а также Шах-Дениз (Азербайджан).