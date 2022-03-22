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Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

Азербайджанская нефть продолжает дешеветь ЗАО Tabaterra Leaf резко увеличил уставный капитал.
Промышленность
22 марта 2022 г. 10:48
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

ЗАО Tabaterra Leaf резко увеличил уставный капитал.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, капитал компании вырос с 5 тысяч до 11 миллионов манатов.

Tabaterra Leaf является победителем инвестиционного конкурса по продаже 85% акций ОАО Azertütün, принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и расположенного в селе Юхары Тала Закатальского района. Конкурс был объявлен 15 октября прошлого года Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

Компания зарегистрирована 20 апреля прошлого года. Ее законный представитель Эльман Башир оглу Джаваншир также является директором компании Tabaterra.

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