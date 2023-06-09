Орхан Мамедов: Выявлены недочеты в сфере добычи песка и гравия

В Азербайджане выявлены недочеты в сфере добычи песка и гравия

В Азербайджане выявлены недочеты в сфере добычи песка и гравия

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов сказал на проходящем в Баку бизнес-форуме "Доступные возможности и перспективы в горнорудной сфере".

По его словам, недочеты связаны с углублением буровых работ в руслах рек, созданием больших котлованов, недопуском воды в устья рек, возникновением оползней, не информированием предпринимателей соответствующими учреждениями в период проведения работ и слабым контролем на протяжении многих лет.

"Также к недочетам можно отнести определенные недостатки в области инвентаризации, приостановление добычи в связи с неуплатой выписанных штрафов", - отметил председатель правления.

Эльвин Джамалов