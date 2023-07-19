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В Азербайджане пройдет крупнейшее в регионе мероприятие в сфере оборонной промышленности

В Азербайджане пройдет крупнейшее в регионе мероприятие в сфере оборонной промышленности В 2024 году Азербайджан примет крупнейшее в регионе мероприятие в сфере оборонной промышленности международную оборонную выставку (ADEX).
Промышленность
19 июля 2023 г. 12:14
В Азербайджане пройдет крупнейшее в регионе мероприятие в сфере оборонной промышленности

В 2024 году Азербайджан примет крупнейшее в регионе мероприятие в сфере оборонной промышленности международную оборонную выставку (ADEX).

Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности.

Выставка, которая будет организована 24-26 сентября, отметит свое пятилетие. Параллельно с ADEX в Бакинском Экспо-центр также будет организована 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" Securex Caspian.

Выставка ADEX будет организована по инициативе и при организации Министерства оборонной промышленности Азербайджана, при поддержке Министерства обороны Азербайджана. Организатор выставки – компания Caspian Event Organisers.

Выставка ADEX содействует масштабной демонстрации силы и мощи оборонно-промышленных комплексов Азербайджана и мировых компаний, конструктивному общению, обмену опытом и налаживанию эффективных отношений между местными и зарубежными специалистами в военно-технической области.

Выставка является идеальной площадкой по демонстрации продукции, предназначенной для военно-морских, воздушных и сухопутных войск, а также продукции национальной безопасности (Homeland Security).

На выставке ADEX 2024 планируется участие предприятий, специализирующихся в сфере авиации, морских судов и военно-морских систем, бронированных боевых транспортных средств, военных лабораторий, военных учебных заведений, логистических услуг, радиоэлектронных систем, C4ISR, оптико-электронного оборудования и систем, беспилотных систем, военной одежды и принадлежностей, оружия и боеприпасов, симуляторов и обучающих систем, радиационной, химической и биологической защиты, военных организаций, поощрения экспорта и других секторов

Выставка Securex Caspian будет организована при поддержке Министерства оборонной промышленности Азербайджана, Службы государственной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы.

На выставке Securex Caspian будут представлены разделы экспертно-криминалистических средств и систем, операционно-поискового оборудования, систем контроля и управления входом, информационной безопасности, средств защиты, аварийно-спасательных средств и оборудования, образования в сфере безопасности, систем видеонаблюдения, спецодежды и оборудования, противопожарного оборудования.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan International Defense Exhibition ADEX to celebrate its jubilee
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçiriləcək “ADEX” sərgisində nümayiş etdiriləcək silah və texnikalar açıqlanıb

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