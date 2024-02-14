Объем промпроизводства в Карабахе и Восточном Зангезуре составил 262 млн манатов

Объем промышленного производства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана в 2023 году составил 261 млн 712 тыс. манатов.

Объем промышленного производства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана в 2023 году составил 261 млн 712 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Из них 242 млн 860 тыс. манатов пришлись на долю Карабахского экономического района.

В Восточно-Зангезурском экономическом районе в 2023 году произведено промышленной продукции на 18 млн 852 тыс. манатов.

Объем промпрозводства в Азербайджане в прошлом году составил 66 млрд 619 млн 55 тыс. манатов.