​Нефтяной фонд закупил золото на 81 млн долларов у AzerGold

По состоянию на 31 декабря 2019 года общий объем золота в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составил 11,4% (101,2 тонны или 4,93 млрд долларов США).

Как сообщает Report, об этом рассказал исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов в интервью АЗЕРТАДЖ.

Из этого объема у AzerGold было куплено 1,77 тонны золота стоимостью 81 млн долларов США. Золото покупалось по рыночным ценам.

Отметим, что на 1 января 2019 года доля золота в инвестиционном портфеле фонда составила 5,4%. Фонд начал инвестировать в золото в феврале 2012 года, покупая еженедельно 25 золотых слитков (10 000 тройских унций) в течение двух лет (30,18 тонн). Со второго квартала 2018 года ГНФАР возобновил скупку золота. Доставка золота в Азербайджан осуществляется британской Brink's Global Services.