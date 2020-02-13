​Названа дата завершения строительства новой установки на заводе SOCAR

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Строительство нового парового турбогенератора на Этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Азеркимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет завершено в третьем квартале этого года.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель главного инженера по модернизации Этилен-полиэтиленового завода Гадир Алиев в ходе ознакомительного пресс-тура.

Он отметил, что цель строительства установки - повышение эффективности и производственных мощностей парогенераторного комплекса, который обеспечивает завод электроэнергией: "Для реализации проекта SOCAR и немецкая компания UNİPER создали в 2016 году СП SOCAR-UNİPER. Проектную мощность парогенераторного комплекса предполагается увеличить с 32 МВт/с (фактическая 13 МВт/с) до 65 МВт/с. Для этого устанавливается дополнительный турбогенератор и модернизируется существующая технологическая система. В то же время, реконструируется старая подстанция за счет внутренних возможностей ПО "Азерикимья".

По его словам, после завершения проекта ПО "Азерикимья" сможет обеспечивать себя электроэнергией в объеме 30 МВт/с, на сегодняшний день получаемую из Сумгайытской электросети, а производимые оставшиеся 35 МВт/с могут быть переданы другим предприятиям SOCAR, а также потребителям Сумгайыта.

Г. Алиев также рассказал, что в целях применения международного опыта SOCAR в Азербайджане ПО "Азерикимья" и Petkim Petrokimy aHolding A.Ş., включенный Всемирным экономическим форумом в список 18 наиболее цифровизированных мировых компаний, подписали соглашение: "Между сотрудниками заводов SOCAR в Турции и Азербайджане будет производиться обмен знаниями и опытом. Группа молодых инженеров ПО Azerkimya в первом квартале этого года будет отправлена для прохождения практики в Petkim Petrokimya Holding A.Ş. в целях освоения механизмов управления установками".

К строительно-монтажным работам привлечены в среднем 2 000 специалистов из Сумгайыта и окрестностей, из них 94% - отечественные специалисты.

В рамках проекта реконструкции и модернизации на заводе строятся несколько новых современных технологических установок, технологические процессы переводятся на системы автоматического управления, совершенствуются система электроснабжения и вспомогательные установки. В результате проекта фактический объем производства основных продуктов на ПО будет удвоен, а некоторых продуктов даже утроен.

Одной из основных целей проекта модернизации является обеспечение заводов комплекса SOCAR Polymer в Сумгайытском химико-промышленном парке в достаточном объеме этиленом, пропиленом, чистым водородом и энергией. Сырье, используемое для производства, поставляется на завод с другого предприятия SOCAR - НПЗ имени Гейдара Алиева. В результате реализации проекта срок эксплуатации завода будет продлен как минимум на 20 лет, эффективность и надежность установок возрастет.