На вновь открытом месторождении золота в Азербайджане завершены бурильные работы

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ На золотоносном месторождении "Угур" в Гедабеке завершены бурильные работы.

Как сообщает Report, информация распространена компанией Anglo-Asian Mining Plc., занимающейся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане.

По информации, завершение этих работ позволит произвести оценку запасов месторождения в третьем квартале этого года. Кроме того, благодаря новому месторождению компания сможет достичь объема добычи в 64-72 тыс. унций в золотом эквиваленте в 2017 году. В настоящее время ведется независимый анализ качества полученных в ходе бурения образцов.

Отметим, что информация об открытии месторождения "Угур" распространилась в октябре прошлого года. Месторождение находится в 3 км к северо-западу от завода по выщелачиванию Anglo Asian Mining.

Отметим, что в Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: 1 - в Нахчыване, 2 - Гедабеке, 3 - Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.